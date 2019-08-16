У мережі жорстко осадили Лоліту за критику Зеленського

У мережі обурилися заявою російської співачки українського походження Лоліти Мілявської про те, що з приходом до влади в Україні Володимира Зеленського в країні нічого не змінилося.

Про це Лоліта написала в коментарях до посту Таїсії Повалій, де друга повідомила подробиці скандалу навколо скасування її концерту в Києві. Зазначимо, що підписники відповіли Мілявській, що "президент не повинен займатися концертною діяльністю".

Лоліта Мілявська Фото: spletnik.ru

"А президент хіба повинен концертну діяльність контролювати? Маячня якась", "У президента є справи важливіші. Зачекайте, все буде", "Те ж саме запитайте у керівництва своєї країни, в котрій зараз проживаєте і може знайдете відповідь на своє питання. А то надії на нашого президента у вас були — почніть з себе", — заявили люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Лоліта Мілявська жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського через Таїсію Повалій. Подробиці читайте тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!