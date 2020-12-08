У мережі згадали скандальний постер зі Сталіним і Рузвельтом

У просторах мережі згадали рекламний постер джинсів від скандального італійського бренду Diesel, для якого було використано знімок лідерів "Великої трійки".

На ньому радянський диктатор Йосип Сталін, 32-й президент США Франклін Рузвельт і прем'єр Великобританії часів Другої світової війни Вінстон Черчилль постають в оточенні довгоногих дівчат. Знімок опубліковано у Twitter "Історичні Фото".

"Лідери "Великої трійки" – Черчилль, Рузвельт і Сталін – у рекламі джинсів Diesel. 1997 р." – коротко підписали його в мережі.

Скандальний рекламний постер зі Сталіним, Рузвельтом і Черчиллем voyagesinitiatiques.blogspot.com

Зазначимо, що для реклами бренд Diesel використав фото із зустрічі політиків на Ялтинській конференції глав держав-союзників з антигітлерівської коаліції (США, Великобританії та СРСР), яка відбулася в лютому 1945 року.

Фото для порівняння

Деякі користувачі заявили, що в рекламників "немає нічого святого і поваги" до цих особистостей. Інші лише поцікавилися, чи спрацювала така реклама.

"Нічого святого. Жодного схиляння перед світопорядком – багатополярним світом", "Зверніть увагу... повія на колінах американського президента", Ну зараз почнеться... Сталіністи соплями, сльозами і слюнями заллють...", "Реклама спрацювала?", "Diesel збанкрутував тільки у 2019-му", – прокоментували підписники.

Плакат Diesel 1996 року: "Спасибі Diesel, що зробив нас такими красивими" advertiser-school

Довідка: Diesel – італійська дизайнерська компанія, а також торговельна марка модного одягу й аксесуарів денім-напряму. Вона належить засновнику Ренцо Россо, розташована в містечку Мольвене на півночі Італії. Бренд зберігає репутацію одного з найбільш культових, непередбачуваних і скандальних на світовому ринку.

Постер "Antique Dirty Denim", 1997 рік advertiser-school

Коментарі користувачів Twitter "Історичні Фото"

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