У мережі згадали "пророцтво" Лоліти і Цекало про Крим: співачка відреагувала

Українська блогерка Тетяна Микитенко пригадала одіозній співачці Лоліті Мілявській слова двадцятирічної давності про анексію Криму, на що та спробувала пожартувати.

Як повідомляє "КП", в 1999 році артистка разом з колишнім чоловіком Олександром Цекало розігрували сценку про майбутнє росіян, коли висунули ідею про розподіл України (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Україна віддасть Крим і ще буде просити, щоб забрали Карпати", – сказав тоді Цекало.

Лоліта Мілявська Фото: goodhouse.ru

Про цей ролик на фестивалі "Дніпровський пост" згадала Микитенко. Вона зазначила, що Росія вже тоді планувала рано чи пізно розпиляти Україну. Дізнавшись про слова української блогерки, Лоліта спробувала перевести стрілки на свою зовнішність 20 років тому та попросила вважати дует з Цекало – нащадками Нострадамуса.

"З цієї секунди прошу вважати покійний в бозі дует "Академія" нащадками Нострадамуса! Дуже смішний жарт! А взагалі дивлюся ролик і думаю – яка ж я була красуня", – відповіла вона.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Лоліту, що прямувала в Україну, висадили з поїзда на прикордонному контролі і змусили повертатися до Москви. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби України, Лоліті заборонили в'їзд в країну на три роки. Рішення пов'язане з відвідуванням артисткою Керчі у 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі в політичних іграх і по натурі є пацифістом. Після цього зізнання співачка стала жертвою жорсткого обману.

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