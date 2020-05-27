У мережі запідозрили, що "Холостяк" Макс Михайлюк і Даша Ульянова розлучилися

22 травня відбувся фінал романтичного шоу "Холостяк-10", у результаті якого стало відомо – головний герой Макс Михайлюк вибрав Дашу Ульянову. Але не встигли глядачі порадіти за пару, як у мережі з'явилася інформація про те, що вони розлучилися.

Так, за словами деяких глядачів, Михайлюк уже встиг навіть знайти нову дівчину. Нею нібито є модель та героїня серіаліті "Київ вдень та вночі" Поліна Ковалевська. Вони також зазначили, що дівчину й зіркового пілота неодноразово бачили разом у Києві. Про це повідомляється на YouTube-сторінці користувача Вікторії Сіроклін (відео дивіться нижче).

Холостяк Макс Михайлюк вибрав Дашу

"До мене дійшла інформація, що Максим і Даша вже не разом. Крім того, Михайлюк зустрічається з іншою дівчиною. Її звати Поліна Ковалевська, вона раніше знімалася в серіалі "Київ вдень та вночі". Наш Холостяк підписаний на неї в Istagram, і вона на нього теж. Коли розпочався фінальний випуск шоу, дівчина запостила у себе на сторінці інформацію про те, що вона вже знає, хто буде переможницею. Також мені писали, що їх бачили разом у центрі міста й біля будинку Поліни. Про це мені розповіло багато глядачів і сусідка Ковалевської", – заявила дівчина.

Максу Михайлюку приписують новий роман

До речі, в коментарях до відео багато користувачів викрили Михайлюка в обмані. І зазначили, що у них більше немає бажання дивитися проєкт.

Макс Михайлюк і Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanova__

"І це він чесний і шукає кохання? Бабій, обманник! Не буду більше дивитися це шоу "Холостяк", "Там все за сценарієм", "Макс втрачає мою повагу. Гарний хлопець, але бабій", "Навіть в Instagram, Даша і Макс не підписані один на одного, а Поліна з Максом підписані. Дивно", "Макс ніяк не нагуляється", – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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