У мережі запідозрили, що Емін відібрав у дружини маленьку дочку: реакція жінки

Після того, як російський співак Емін Агаларов заявив про розлучення з моделлю Оленою Гавриловою, в мережі запідозрили, що артист відібрав у жінки їх спільну доньку Афіну.

Причиною для таких висновків у шанувальників став новий знімок Гаврилової в Instagram.

Емін і Олена Гаврилова hellomagazine.com

Так, Олена опублікувала в соцмережі зворушливу фотографію з дочкою, яку супроводила підписом: "Особливий день".

У коментарях до знімка один з користувачів написав:

"Дочка залишилася з татом... Мабуть, тому Олені так важко".

Модель, яка зберігала мовчання щодо розлучення, не стала ігнорувати коментар у соцмережі, і відповіла підписниці:

"Я не збираюся виставляти фото з дочкою для того, щоб всі знали, що вона живе зі мною! Це факт! Ми розійшлися! Виставляти нічого не хочу й не збираюся. Розмова закінчена. Всім успіху! Ця тема на моїй сторінці закрита тепер назавжди" .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 13 травня Емін Агаларов несподівано повідомив про розлучення з Оленою Гавриловою. У своєму Instagram співак опублікував чорно-біле фото, яке супроводив заявою про розрив.