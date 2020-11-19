У мережі вперше показали, як виглядає тюремна камера Єфремова. Фото
У мережі показали, як виглядає камера російського актора Михайла Єфремова, якого засудили до 7,5 років за смертельну ДТП в Москві.
Так, артист наразі знаходиться в бєлгородському СІЗО №3, де він пробуде ще кілька тижнів через карантин. Потім його доставлять в колонію для подальшого відбування терміну. В ізоляторі Єфремова помістили в звичайну камеру, а не "VIP-кімнату", як писали раніше ЗМІ. Знімки приміщення показало видання "МК".
Камера, в якій знаходиться Михайло Єфремов, розрахована на двох осіб, проте проживає він в ній одині. За словами начальника УФСВП Росії по Бєлгородській області, полковника Ігор Відашева, артист сам попросив не підселювати нікого до нього. Він підкреслив, що хоче побути наодинці, поспати, відпочити без зайвого шуму.
"У московському СІЗО він весь час був з двома-трьома сусідами по камері, мабуть, втомився від розмов з ними. Єфремов зараз багато і швидко читає. Книга максимум на два дні, а потім нову бере. Телевізор в камері є, він його дивиться регулярно", – розповів Відаш.
Він додав, що ніяких інших привілеїв у Єфремова немає, він перебуває в СІЗО на таких же умовах, як і інші ув'язнені. Після прибуття в колонію, відомому акторові акторові буде дозволено відвідувати бібліотеку, виписувати газети і журнали, займатися спортом і ходити в місцеву православну церкву. Він також зможе отримувати посилки в більшому обсязі, ніж під час перебування в ізоляторі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.
Артиста відправили в колонію загального режиму №4, яка знаходиться в Білгородській області.
Стало відомо, в яких умовах відбуває покарання Єфремов.