У мережі вказали на погану прикмету під час похорону Скобцевої

У Москві (Росія) попрощалися із 93-річною зіркою радянського кіно Іриною Скобцевою, яка померла 20 жовтня.

На траурну церемонію прийшли її рідні, колеги, а також шанувальники. Серед присутніх були помічені Пауліна Андрєєва, Світлана Бондарчук, Олексій Учитель, Сергій Гармаш, Ігор Угольніков з дружиною (фото дивіться нижче).

Труну з тілом артистки несли її син Федір Бондарчук, а також онуки Сергій та Костянтин. Водночас у Telegram-каналі "НеМалахов" відзначили, що це погана прикмета. Згідно з російськими народними традиціями, нести труну повинні сусіди, знайомі, друзі або ж колеги покійної. Але родичам робити це суворо заборонено.

Нагадаємо, Скобцева дебютувала в кіно в 1955 році в ролі Дездемони у фільмі "Отелло". Всього вона знялася в більш ніж 70 фільмах і серіалах. Вона також відома ролями в стрічках "Я крокую по Москві", "Серьожа", "Тридцять три", "Вони воювали за Батьківщину", "Мері Поппінс, до побачення" та інші. Останньою її роботою стала роль в детективі "Небезпечні канікули" 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у смерті Скобцевої також помітили містику. Актриса померла в один день зі своїм чоловіком Сергієм Бондарчуком, проте з різницею в 26 років. Зірки радянського кіно не стало 20 жовтня 2020-го, а її коханого – 20 жовтня 1994-го.