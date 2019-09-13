У мережі висловили невдоволення результатом "Міс Україна-2019"

У четвер, 12 вересня, в Києві відбулося фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна-2019". Переможницею стала 24-річна Маргарита Паша. Користувачі мережі висловили своє невдоволення результатом конкурсу.

Знімки переможниці розмістили в офіційному Instagram-акаунті конкурсу.

"Стільки гідних дівчат було на перемогу, а вибрали найстрашнішу", "Ганьба", "Перше місце, звичайно, ніяк по-чесному не могло бути у цієї дівчини. Настільки яскраво це все видно", "Кому це так захотілося ганьбити країну? Зрозуміло, своя, ну як же не бути в переможницях? Нехай між собою грають, ділять місця, але навіщо ж ганьба на міжнародному рівні?" — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL публікував фото учасниць конкурсу "Міс Україна-2019". На них можна побачити всіх 24-х претенденток.

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