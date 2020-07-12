У мережі виник скандал через помічницю архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки
Користувачі мережі розкритикували зовнішність прессекретарки скандального російського архієпископа Амвросія (Єрмакова) Маріанни Заборовської.
Дівчина, незважаючи на те, що є помічницею священика, який також займає посади ректора Стрітенської духовної семінарії і намісника Московського Стрітенського монастиря, ділиться в соціальних мережах провокациійними знімками. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає Маріанна Заборовська.
Так, нещодавно Заборовська показала фотографію, на якій була зображена серед величезних букетів квітів в міні-сукні, демонструючи довгі, підтягнуті ноги.
"Це прес-секретар архієпископа Амвросія (Єрмакова), ректора Стрітенської духовної семінарії, Маріанна Заборовська. А не те, що ви подумали", – написали користувачі Twitter.
Інші ж, в свою чергу додали, що дівчина зовні нагадує "ескорт політиків або бізнесменів".
"Ноги, кіт і квіти – все найкраще що може показати ця дама. Шкода, по справжньому. Ось Амвросій отжигает, теж хочу бути таким священиком!" – додали інші.
Як виглядає Маріанна Заборовська зараз:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Пізніше глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон заявив, що в Росії необхідно законодавчо заборонити сурогатне материнство. На його думку, це – "потворне явище".