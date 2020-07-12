У мережі виник скандал через помічницю архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки

Олена Кордунова Люди 13:36, 12.07.2020 Оновлено: 13:44, 12.07.2020

Користувачі мережі розкритикували зовнішність прессекретарки скандального російського архієпископа Амвросія (Єрмакова) Маріанни Заборовської.

Дівчина, незважаючи на те, що є помічницею священика, який також займає посади ректора Стрітенської духовної семінарії і намісника Московського Стрітенського монастиря, ділиться в соціальних мережах провокациійними знімками. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає Маріанна Заборовська.

Instagram Маріанни Заборовської

Так, нещодавно Заборовська показала фотографію, на якій була зображена серед величезних букетів квітів в міні-сукні, демонструючи довгі, підтягнуті ноги.

"Це прес-секретар архієпископа Амвросія (Єрмакова), ректора Стрітенської духовної семінарії, Маріанна Заборовська. А не те, що ви подумали", – написали користувачі Twitter.

Twitter
Twitter

Інші ж, в свою чергу додали, що дівчина зовні нагадує "ескорт політиків або бізнесменів".

"Ноги, кіт і квіти – все найкраще що може показати ця дама. Шкода, по справжньому. Ось Амвросій отжигает, теж хочу бути таким священиком!" – додали інші.

Twitter
Twitter
Twitter
joyreactor.cc
joyreactor.cc

Як виглядає Маріанна Заборовська зараз:

Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовського
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської
Instagram Маріанни Заборовської

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