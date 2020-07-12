У мережі виник скандал через помічницю архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки

Користувачі мережі розкритикували зовнішність прессекретарки скандального російського архієпископа Амвросія (Єрмакова) Маріанни Заборовської.

Дівчина, незважаючи на те, що є помічницею священика, який також займає посади ректора Стрітенської духовної семінарії і намісника Московського Стрітенського монастиря, ділиться в соціальних мережах провокациійними знімками. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає Маріанна Заборовська.

Instagram Маріанни Заборовської

Так, нещодавно Заборовська показала фотографію, на якій була зображена серед величезних букетів квітів в міні-сукні, демонструючи довгі, підтягнуті ноги.

"Це прес-секретар архієпископа Амвросія (Єрмакова), ректора Стрітенської духовної семінарії, Маріанна Заборовська. А не те, що ви подумали", – написали користувачі Twitter.

Twitter

Twitter

Інші ж, в свою чергу додали, що дівчина зовні нагадує "ескорт політиків або бізнесменів".

"Ноги, кіт і квіти – все найкраще що може показати ця дама. Шкода, по справжньому. Ось Амвросій отжигает, теж хочу бути таким священиком!" – додали інші.

Twitter

Twitter

Twitter

joyreactor.cc

joyreactor.cc

Як виглядає Маріанна Заборовська зараз:

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовського

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Instagram Маріанни Заборовської

Як повідомляв OBOZREVATEL: