Користувачі мережі розкритикували зовнішність прессекретарки скандального російського архієпископа Амвросія (Єрмакова) Маріанни Заборовської.

Дівчина, незважаючи на те, що є помічницею священика, який також займає посади ректора Стрітенської духовної семінарії і намісника Московського Стрітенського монастиря, ділиться в соціальних мережах провокациійними знімками. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає Маріанна Заборовська.

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

Так, нещодавно Заборовська показала фотографію, на якій була зображена серед величезних букетів квітів в міні-сукні, демонструючи довгі, підтягнуті ноги.

"Це прес-секретар архієпископа Амвросія (Єрмакова), ректора Стрітенської духовної семінарії, Маріанна Заборовська. А не те, що ви подумали", – написали користувачі Twitter.

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Twitter

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Twitter

Інші ж, в свою чергу додали, що дівчина зовні нагадує "ескорт політиків або бізнесменів".

"Ноги, кіт і квіти – все найкраще що може показати ця дама. Шкода, по справжньому. Ось Амвросій отжигает, теж хочу бути таким священиком!" – додали інші.

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Twitter

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Twitter

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Twitter

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки joyreactor.cc

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки joyreactor.cc

Як виглядає Маріанна Заборовська зараз:

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовського

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

У мережі виник скандал через помічниці архієпископа Москви: її зовнішність викликала суперечки Instagram Маріанни Заборовської

Як повідомляв OBOZREVATEL: