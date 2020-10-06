У мережі виник ажіотаж через еротичну книгу про любов до коронавірусу

У мережі виник ажіотаж через книгу письменниці М. Дж. Едвардс "Цілуючи коронавірус" (Kissing the Coronavirus) про жінку, яка закохалася в інфекцію. Користувачі відзначали, що поєднання еротики з головною темою 2020 року не є доречним з етичної сторони.

Оповідання продається в онлайн-магазині Amazon. Так, головною героїнею книги є жінка, яка розробляє вакцину від нового вірусу. Проте несподівано вона закохується в інфекцію, яка згодом перетворюється в чоловіка на ім'я Covid.

Книга "Цілуючи коронавірус". Скриншот Amazon

Електронна книга скаладається з 16 сторінок, де описується секс жінки з антропоморфною версією коронавірусу. В анотації до оповідання сказано, що це перший твір письменниці. Едвардс випустила книгу, щоб оплатити рахунки, адже раніше втратила роботу.

У коментарях під товаром користувачі Amazon заявили, що книга радше смішна, ніж еротична.

"Одна зірка за якість, п'ять зірок за сміх. Напевно, це найсмішніша річ, що я читав. Це жахливо, але мій друг мав рацію, я сміявся з кожного параграфу", – написав користувач Udy Kumra.

"Книжці пішло б на користь, якби автор краще б вивчив, як розробляють вакцину, бо неточностей багато. Мова яскрава, легко читається за парою шотів горілки", – відзначив один з відвідувачів сайту Amazon

Так, я все ж поставив 5 зірок. Ви повинні очікувати, що це буде гірше, ніж ви собі уявляєте. Я оцінив це так високо, тому що сміявся, як божевільний. Скриншот Amazon

Це смішно! Книга не призначена для того, щоб її сприймали серйозно. Це добре зроблена пародія. Я не могла перестати сміятися і розповідати про це своїм друзям. Обережно: не пийте і не їжте, читаючи цю книгу, через яку ви можете задихнутися, тому що будете сильно сміятися. Скриншот Amazon

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі активно обговорювали трилер американського автора Діна Кунца "Очі темряви" 1981 року, у якому згадується смертельно небезпечний вірус "Ухань-400".