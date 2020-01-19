"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

У мережі сумують через смерть у Росії колишнього учасника команди КВН "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова.

Свої співчуття в акаунтах у соціальних мережах висловлюють як колеги чоловіка, який останнім часом працював ведучим, так і не знайомі з ним особисто люди.

"Ти був атомною станцією. І згорів. Тепер – спи. Пам'ятаю. Ціную. Люблю", – написав друг померлого Давид Мелік-Гусейнов на своїй сторінці у Facebook.

Тимур Гайдуков instagram.com/timurwedding

Тимур Гайдуков instagram.com/timurwedding

Колега Гайдукова із КВН Олександра Дубровіна опублікувала знімок Тимура з чорною стрічкою і написала: "Ох не таку наступну твою фотку сподівалася викласти!"

"Із Тімою ми, напевно, від самого початку шляху: і в КВН разом, і по лігам, і на фестиваль у Сочі моталися! Сказати, що в шоці й просто у розбитому стані – це нічого не сказати", – розповіла Дубровіна.

Скріншот

Директор продюсерського центру "Стиль" у П'ятигорську Наталія Малікова опублікувала кілька фото померлого, залишивши напис: "Немає слів".

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

"Не стало нашого доброго друга. Всі спроби врятувати його життя виявилися нерезультативними. На жаль, хвороба виявилася сильнішою", – написав в Instagram фокусник, який виступає під псевдонімом Роберт АрманІ. Він висловив співчуття рідним гумориста.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

"Завдяки тобі ми повірили, що чудеса трапляються, що можна перемогти цю "чуму 21 століття", коли є віра і велика підтримка. Але, мабуть, у всевишнього на тебе інші плани", – написала ведуча Юлія Антонова.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії серйозно побили популярного актора з серіалів "Ранетки", "Кадетство" і "Солдати" Віталія Абдулова.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.