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19 січня • оновлено в 18:25
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"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

1.3т
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У мережі сумують через смерть у Росії колишнього учасника команди КВН "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова.

Свої співчуття в акаунтах у соціальних мережах висловлюють як колеги чоловіка, який останнім часом працював ведучим, так і не знайомі з ним особисто люди.

"Ти був атомною станцією. І згорів. Тепер – спи. Пам'ятаю. Ціную. Люблю", – написав друг померлого Давид Мелік-Гусейнов на своїй сторінці у Facebook.

Тимур Гайдуков

Тимур Гайдуков

instagram.com/timurwedding

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Тимур Гайдуков

Тимур Гайдуков

instagram.com/timurwedding

Колега Гайдукова із КВН Олександра Дубровіна опублікувала знімок Тимура з чорною стрічкою і написала: "Ох не таку наступну твою фотку сподівалася викласти!"

"Із Тімою ми, напевно, від самого початку шляху: і в КВН разом, і по лігам, і на фестиваль у Сочі моталися! Сказати, що в шоці й просто у розбитому стані – це нічого не сказати", – розповіла Дубровіна.

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

Директор продюсерського центру "Стиль" у П'ятигорську Наталія Малікова опублікувала кілька фото померлого, залишивши напис: "Немає слів".

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

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"Не стало нашого доброго друга. Всі спроби врятувати його життя виявилися нерезультативними. На жаль, хвороба виявилася сильнішою", – написав в Instagram фокусник, який виступає під псевдонімом Роберт АрманІ. Він висловив співчуття рідним гумориста.

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Завдяки тобі ми повірили, що чудеса трапляються, що можна перемогти цю "чуму 21 століття", коли є віра і велика підтримка. Але, мабуть, у всевишнього на тебе інші плани", – написала ведуча Юлія Антонова.

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

"Ти був атомною станцією. І згорів": у мережі сумують через смерть молодої зірки КВН

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії серйозно побили популярного актора з серіалів "Ранетки", "Кадетство" і "Солдати" Віталія Абдулова.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії соцмережі фотографии смерть
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