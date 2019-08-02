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У мережі спливло цікаве відео з молодим коханцем Лорак

2.1т Читати матеріал російською

У мережі показали цікаве відео з коханцем української співачки Ані Лорак, 26-річним Єгором Глебом, з яким артистка почала зустрічатися через півроку після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Так, на ролику показані кадри з концерту Лорак. Поки співачка виступала на сцені, її бойфренд пильно спостерігав за нею з-за куліс. Відео оприлюднив Telegram-канал "Только никому (щоб подивитися, просколльте до кінця новини).

"Крихітка під наглядом. Ані Лорак і її головний фанат – Єгор Глеб дивиться концерт з-за лаштунків", – написали на каналі.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Відео спочатку було опубліковано в InstaStories. Про те, хто є першоджерелом ролика і коли саме він був знятий, не повідомляється.

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Нагадаємо, чутки про роман Ані Лорак з українцем Єгором Глебом почали поширюватися ще на початку літа 2019 року. Пару неодноразово бачили разом під час концертів і світських заходів. У червні Лорак підтвердила факт відносин з Єгором. Про те, хто такий Єгор Глеб, читайте за посиланням.

Єгор Глеб на концерті Лорак

Єгор Глеб на концерті Лорак

Telegram-канал "Тільки нікому"

До цього багато фанатів вважали, що артистка зустрічається з російським співаком Сергієм Лазарєвим, про що нібито свідчив їх постійне спільне поява на людях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
Тег
шоу-бизнес
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