У мережі спливло рідкісне фото Кайлі Дженнер без макіяжу й фотошопу: як виглядає

Папараці вдалося сфотографувати американську модель і наймолодшу мільярдершу в світі Кайлі Дженнер без макіяжу й розкішної укладки.

Знімок опублікувало видання E! News.

Кайлі Дженнер Instagram @kyliejenner

Так, 22-річна знаменитість потрапила в об'єктив папараці днями в Беверлі-Хіллз. На фото Дженнер позує в світшоті, без мейк-апу та пишних локонів.

Кайлі Дженнер без макіяжу eonline.com

Примітно, що шанувальникам вдається вкрай рідко побачити Кайлі без косметики на обличчі – у своєму Instagram зірка завжди публікує кадри з яскравим макіяжем, а також фільтрами.

Кайлі Дженнер Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер Instagram @kyliejenner

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.