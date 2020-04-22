У мережі спливло рідкісне фото Кайлі Дженнер без макіяжу й фотошопу: як виглядає

Папараці вдалося сфотографувати американську модель і наймолодшу мільярдершу в світі Кайлі Дженнер без макіяжу й розкішної укладки.
Знімок опублікувало видання E! News.
Кайлі Дженнер
Instagram @kyliejenner
Так, 22-річна знаменитість потрапила в об'єктив папараці днями в Беверлі-Хіллз. На фото Дженнер позує в світшоті, без мейк-апу та пишних локонів.
Кайлі Дженнер без макіяжу
eonline.com
Примітно, що шанувальникам вдається вкрай рідко побачити Кайлі без косметики на обличчі – у своєму Instagram зірка завжди публікує кадри з яскравим макіяжем, а також фільтрами.
Кайлі Дженнер
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер
Instagram @kyliejenner
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.
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