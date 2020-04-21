У мережі спливло особисте листування принца Гаррі й Маркл з її батьком

Адвокати герцогів Сассекських надали суду особисте листування принца Гаррі й Меган Маркл з її батьком Томасом, яке відбулося за кілька днів до весілля пари.

Так, листи оприлюднило видання TMZ.

Меган Маркл і принц Гаррі insider.com

Зокрема, повідомляється, що спочатку зв'язатися з Томасом намагався Гаррі:

"Том, це Гаррі. Я зараз вам подзвоню. Будь ласка, візьміть слухавку, дякую".

Після того, як батько Меган не відповів на лист, принц написав ще один:

"Том, знову Гаррі! Дуже потрібно з вами поговорити. Вам не потрібно вибачатися, ми розуміємо обставини, але розголос тільки погіршить ситуацію. Якщо ви любите Мег і хочете все виправити, прошу, зателефонуйте мені. Тому що є два інших варіанти, що не включають в себе ваше спілкування з пресою, що стала ініціатором цієї ситуації. Будь ласка, зателефонуйте мені, щоб я зміг все пояснити. Ми з Мег не сердимося, нам просто потрібно з вами поговорити. Дякую. Повірте, бесіди з пресою закінчаться проблемами. Тільки ми можемо вам допомогти, що ми і намагалися зробити з першого дня".

Томас Маркл BBC

Крім того, в документах був прикріплений ще один лист Меган, який вона відправила батькові за чотири дні до свого весілля:

"Я намагалася зв'язатися з тобою всі вихідні, але ти не відповідаєш на повідомлення і не береш слухавку... Я дуже турбуюся про твоє здоров'я і твою безпеки, я зробила все, щоб тебе захистити, але не знаю, що ще зробити, якщо ти мовчиш. Тобі потрібна допомога? Чи потрібно нам ще раз відправити до тебе охорону? Мені дуже прикро чути, що ти в лікарні, але мені так потрібно з тобою зв'язатися... В якій лікарні ти знаходишся?"

Також повідомляється, що в 4:57 у день весілля Меган пропустила дзвінок від батька, проте після цього він не писав і не дзвонив. На весілля він також не прийшов і не відвів її до вівтаря.

Меган Маркл і принц Гаррі pagesix.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл і принц Гаррі купили розкішний будинок у Малібу, Каліфорнія, який належав американському акторові та режисерові Мелу Гібсону.

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