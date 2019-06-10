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У мережі спливло невідоме фото Володимира Зеленського

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У мережі з'явилося фото, на якому зображений президент України Володимир Зеленський та інші учасники студії "Квартал 95".

Так, цей знімок був зроблений у кінці 90-х, коли Зеленський і його команда грали ще в КВН. Його опублікувала жінка на ім'я Галина, яка проживає в Кривому Розі, на одному з сайтів оголошень.

У мережі спливло невідоме фото Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський

Фото: informator.news

"Багато років тому в нашій сім'ї з'явилося це фото, де зображені ще дуже молоді хлопці команди КВН "95-й квартал", яка утворилася у 1997 році, і майбутній президент нашої країни. Навіть дочка не пам'ятає, де і хто подарував їй, тодішній школярці, це фото. Ми згадали про нього, коли Володимир Зеленський став президентом. На цьому унікальному фото Володимиру близько 20 років. Зеленський — в нижньому ряду, другий ліворуч", розповіла Галина.

У мережі спливло невідоме фото Володимира Зеленського

Зеленський і команда "95-й квартал" у кінці 90-х

Фото: olx.ua

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Зазначимо, що на чорно-білій фотографії також зображені Олена Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Юрій "Юзик" Корявченков, Денис Манжосов (колишній учасник "Кварталу 95") та інші гумористи.

У мережі спливло невідоме фото Володимира Зеленського

Зеленський і команда "95-й квартал" в кінці 90-х

Фото: olx.ua

У мережі спливло невідоме фото Володимира Зеленського

Зеленський і команда "95-й квартал" в кінці 90-х

Фото: olx.ua

Також додамо, що цю фотографію жінка виставила на продаж. Купити унікальний знімок можна всього за 200 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ опублікували раритетні фото першої леді України Олени Зеленської з її старої сторінки в соціальній мережі Instagram.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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