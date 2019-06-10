У мережі спливло невідоме фото Володимира Зеленського

У мережі з'явилося фото, на якому зображений президент України Володимир Зеленський та інші учасники студії "Квартал 95".

Так, цей знімок був зроблений у кінці 90-х, коли Зеленський і його команда грали ще в КВН. Його опублікувала жінка на ім'я Галина, яка проживає в Кривому Розі, на одному з сайтів оголошень.

Президент України Володимир Зеленський Фото: informator.news

"Багато років тому в нашій сім'ї з'явилося це фото, де зображені ще дуже молоді хлопці команди КВН "95-й квартал", яка утворилася у 1997 році, і майбутній президент нашої країни. Навіть дочка не пам'ятає, де і хто подарував їй, тодішній школярці, це фото. Ми згадали про нього, коли Володимир Зеленський став президентом. На цьому унікальному фото Володимиру близько 20 років. Зеленський — в нижньому ряду, другий ліворуч", — розповіла Галина.

Зеленський і команда "95-й квартал" у кінці 90-х Фото: olx.ua

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Зазначимо, що на чорно-білій фотографії також зображені Олена Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Юрій "Юзик" Корявченков, Денис Манжосов (колишній учасник "Кварталу 95") та інші гумористи.

Зеленський і команда "95-й квартал" в кінці 90-х Фото: olx.ua

Зеленський і команда "95-й квартал" в кінці 90-х Фото: olx.ua

Також додамо, що цю фотографію жінка виставила на продаж. Купити унікальний знімок можна всього за 200 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ опублікували раритетні фото першої леді України Олени Зеленської з її старої сторінки в соціальній мережі Instagram.

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