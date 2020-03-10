У мережі спливло фото МакSим після хвороби: як виглядає зараз співачка

У мережі з'явилося свіже фото російської співачки МакSим (Марини Максимової), яка в лютому цього року повідомила про відхід зі сцени на невизначений час через проблеми зі здоров'ям.

Так, знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram помічниця артистки Маргарита Соколова.

МакSим womanel.com

Фотографія була зроблена в будинку співачки. У кадрі МакSим запалює свічки на іменинному торті старшої дочки Саші – 8 березня дівчинці виповнилося 11 років.

"Передаю від Марини привітання для всіх! Сьогодні був чудовий день! Насичений, радісний і яскравий! Сфотографувала для вас крадькома", – підписала фото жінка.

Крім того, помічниця поспішила заспокоїти шанувальників, повідомивши, що МакSим в порядку:

"Знову зросла кількість дзвінків від ЗМІ. Все добре. Це просто перерва для відновлення сил. Це відрив від кругообігу подій і роботи. Занурення в теплу домашню атмосферу і релакс. Не можна, щоб життя проходило повз. Іноді потрібно їм і насолоджуватися".

МакSим КП

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у МакSим погіршився стан здоров'я після аварії в квітні 2019 року. Спочатку співачка довго відновлювалася після отриманих травм, а потім все ж повернулася на сцену. Однак незабаром повідомила, що припиняє концертну діяльність на невизначений термін, після чого лягла в одну з московських клінік.

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