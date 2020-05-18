У мережі спливло фото Аллегрової без перуки й макіяжу: як виглядає співачка

У мережі з'явилася фотографія 68-річної російської співачки Ірини Аллегрової без звичного сценічного образу: без яскравого макіяжу й перуки.

Відповідним фото поділився друг артистки, співак Олександр Богданович. Знімок був опублікований у фан-акаунті зірки в Instagram.

Ірина Аллегрова vladtime.ru

На фотографії Аллегрова позує в чорній майці, білих штанах і з скуйовдженим темним волоссям поруч зі своїми друзями. При цьому, Ірина сфотографована без яскравого макіяжу та звичних білих локонів.

У мережі відзначається, що невідомо, якого саме року знімок. Однак повідомляється, що фотографія була зроблена в Майамі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Аллегрова вийшла в світ в сміливій сукні з дуже глибоким декольте. Так, на сцені Ірина з'явилася в довгій чорній сукні з паєтками і глибоким вирізом до пупка. Примітно, що під вбрання співачка вирішила не одягати білизну.