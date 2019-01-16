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У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі

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Користувачі соцмереж знайшли архівну фотосесію американської супермоделі Ешлі Грехем, однієї із найбільш високооплачуваних манекенниць формату plus-sizе.

У 2017 році модель оголеною позувала для Vmagazine, проте на той момент фотосесія не отримала широкого розголосу.

У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі

Пишнотіла знаменитість постала перед об'єктивом камер оголеною. На деяких чорно-білих кадрах Грем позує у напівпрозорій білизні.

У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі
У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі
У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі

Нещодавно Ешлі Грем виповнився 31 рік. На сьогодні вона найбільш відома як пишнотіла модель, котра однією із перших прикрасила обкладинки культових глянців на кшталт Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Elle UK та інших.

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У 2016 році вона стала першою plus-size-моделлю, яка з'явилася на обкладинці спортивного видання Sports Illustrated Swimsuit Issue. Гарячі фотографії красуні дивіться за посиланням.

У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі
У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі
У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі
У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі
У мережі спливли голі фото найдорожчої пишнотілої моделі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пишнотіла супермодель Ешлі Грем підкорила фанатів сміливим роликом, на якому позує разом зі своєю матір'ю. Під час відпустки жінки зняли провокаційне відео, де мати і донька вульгарно танцюють одна з одною.

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Особа
Ешлі Грем
Місце
США
Тег
модель
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