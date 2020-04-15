У мережі спливли фото Лободи без макіяжу й фотошопу: як виглядає

Анна Міхно люди 14:06, 15.04.2020 Оновлено: 14:10, 15.04.2020

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе й працює в Москві, показала, як виглядає без косметики й фотошопу.

Так, природну красу знаменитість продемонструвала під час прямого ефіру в Instagram з телеведучою Лесею Нікітюк.

Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial

Зокрема, в кадрі Лобода з'явилася в домашньому білому махровому халаті та з зібраним волоссям.

Світлана Лобода та Леся Нікітюк у прямому ефірі
Instagram @lobodaofficial

Крім того, в своїх Instagram-stories артистка також поділилася кількома знімками, на яких показала себе вдома й без макіяжу. Наприклад, на одному з фото Світлана позує зі своєю старшою дочкою Євою.

Світлана Лобода з дочкою
Instagram @lobodaofficial

На іншій фотографії Лобода сфотографувала себе в дзеркалі.

Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлана Лобода зізналася, що планує народити ще одну дитину.

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