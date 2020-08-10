У мережі спливли архівні фото молодого Лукашенка ще до президентства

Анна Паскевич Люди 10:04, 10.08.2020

У мережі показали, як Олександр Лукашенко виглядав у молодості, ще до того, як стати президентом Білорусі.

Архівні фото, які були опубліковані одразу в декількох акаунтах Twitter, належать до періоду 80-90-х років.

При цьому на одному зі знімків молодого Лукашенко порівняли з популярним французьким актором Марлоном Брандо.

Олександр Лукашенко (ліворуч) і Марлон Брандо (праворуч)
@KapitanKenguru / Twitter
Олександр Лукашенко в молодості, 80-ті роки
Twitter
Олександр Лукашенко в 80-х роках
Twitter
Олександр Лукашенко під час своєї передвиборчої кампанії, 90-ті роки
@HistoryFoto / Twitter

Як відомо, президентом Білорусі Олександр Лукашенко є з 20 липня 1994 року, на посаді глави держави він знаходиться найтриваліше серед усіх чинних глав держав Європи (крім монархів) і пострадянського простору – 26 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі після виборів зібрався "Майдан": міліція застосувала силу, є поранені.

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