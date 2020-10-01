У мережі розкритикували шкільний зошит через порівняння Монатіка з Тарасом Шевченком

У мережі розгорівся скандал через завдання в робочому зошиті для учнів другого класу з предмету "Я досліджую світ", в якому в один ряд поставили Тараса Шевченка, Лесю Українку, Надю Дорофєєву і Монатіка.

Відповідне фото опублікували у Facebook-групі "Баба і кіт". Так, у завданні школярам пропонують назвати всіх відомих українців на зображенні і розповісти, що про них відомо.

Користувачі соцмережі негативно відреагували на вправу. Вона заявили, що таке порівняння призведе до того, що діти перестануть цікавитися видатними письменниками. Деякі навіть відзначали, що не знають Дорофєєву та Монатіка, тому краще було б розповісти школярам про артистів, які загинули за Україну.

"Ставити в один ряд із Шевченком і Лесею Українкою цих так званих "співаків" – це вже занадто", "Абсурд зашкалює", "Такі "вправи" – це прихована реклама і маніпуляції", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчитель географії однієї зі шкіл у Москві Артем Васильєвих подав до суду на репера Монгерштерна (справжнє ім'я – Алішер Валєєв) через скандальний вислів про школи.