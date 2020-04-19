У мережі розгромили "Квартал 95" через пісню про карантин
Артисти студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Юрій Ткач записали жартівливу пісню про карантин через пандемію коронавірусу. Вони зняли музичну пародію на знаменитий хіт гурту Воплі Відоплясова "Музіка".
У ролику, який опублікували на офіційній сторінці в Instagram, вони показують, як на самоізоляції постійно їдять від нудьги. У мережі на композицію відреагували негативно.
"Якщо й далі ми так будем набивати пузікі. Через місяць у "Кварталі" буде ще два Юзіка...", - підписали ролик артисти.
"Мені вас шкода, зупиніться, вистачить вже кривлятися", "Вам хоч є чим пузо набивати", "Поділіться з нами, а то ми худнемо не по днях, а по годинах", "Краще дізнайтеся у друга свого і людям розкажіть, коли все це закінчиться і коли люди почнуть жити нормально","У звичайних людей стільки грошей немає, щоб так жерти","Не всі можуть собі пузо набити, багато хто сидить без роботи", - коментують відео в мережі.
Як Ранее писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" вісміяла світовіх лідерів за їхню реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.