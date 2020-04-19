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19 квітня • оновлено в 13:03
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У мережі розгромили "Квартал 95" через пісню про карантин

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Артисти студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Юрій Ткач записали жартівливу пісню про карантин через пандемію коронавірусу. Вони зняли музичну пародію на знаменитий хіт гурту Воплі Відоплясова "Музіка".

У ролику, який опублікували на офіційній сторінці в Instagram, вони показують, як на самоізоляції постійно їдять від нудьги. У мережі на композицію відреагували негативно.

"Досить кривлятися!" У мережі розгромили "Квартал 95" через пісню про карантин

Скріншот з відео

"Якщо й далі ми так будем набивати пузікі. Через місяць у "Кварталі" буде ще два Юзіка...", - підписали ролик артисти.

"Мені вас шкода, зупиніться, вистачить вже кривлятися", "Вам хоч є чим пузо набивати", "Поділіться з нами, а то ми худнемо не по днях, а по годинах", "Краще дізнайтеся у друга свого і людям розкажіть, коли все це закінчиться і коли люди почнуть жити нормально","У звичайних людей стільки грошей немає, щоб так жерти","Не всі можуть собі пузо набити, багато хто сидить без роботи", - коментують відео в мережі.

"Досить кривлятися!" У мережі розгромили "Квартал 95" через пісню про карантин
"Досить кривлятися!" У мережі розгромили "Квартал 95" через пісню про карантин
"Досить кривлятися!" У мережі розгромили "Квартал 95" через пісню про карантин
"Досить кривлятися!" У мережі розгромили "Квартал 95" через пісню про карантин

Як Ранее писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" вісміяла світовіх лідерів за їхню реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Євген Кошовий
Тег
Квартал 95
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