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У мережі розгорілася суперечка довкола архівного фото Висоцького з дружиною, зробленого в Парижі

Марина Ліснічук
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1,5 т.
Володимир Висоцький і Марина Владі

Володимир Висоцький із Мариною Владі. (izbrannoe.com)

Користувачі мережі критично прокоментували фото видатного радянського актора, поета і співака Володимира Висоцького з його дружиною – французькою актрисою і співачкою російського походження Мариною Владі.

Знімок було зроблено в кінці 70-х років у Парижі, його опублікували в Twitter "Історичні фото". Водночас про зображене на ньому усміхнене подружжя підписники відгукнулися не зовсім приємно.

"Володимир Висоцький із Мариною Владі в Парижі. Франція. 1977 р.", – підписали автори публікації.

У коментарях під фотографією користувачі заявили, що усмішки Висоцького та Владі – неприродні й натягнуті. Самого ж поета вони обізвали "блатним".

Володимир Висоцький із Мариною Владі в Парижі

Володимир Висоцький із Мариною Владі в Парижі (Twitter Історичні фото)

"Посміхаємося і махаємо – сказав фотограф", "Чим він заганявся, що в 37 років виглядав на 60?" – "Життям у СРСР", "Не кожен артист, та і не артист теж міг ось так вільно бувати в Парижі, коли забажає, і ганяти на мерсі Москвою... Тільки "гнаний" владою однозначно", "Блатним можна було їздити світом, а простим", "Треба було залишатися", "Ніби як він перший у Москві пригнав Мерседес", "Із грязі в князі, завдяки Марині, свята жінка", – коментують підписники.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів (Twitter Історичні фото)

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів (Twitter Історичні фото)

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів (Twitter Історичні фото)

Скриншот

Скриншот (Twitter Історичні фото)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото таємної внучки поета Володимира Висоцького, який пішов із життя більше 30 років тому – Аріна Сахарова виросла справжньою красунею.

СРСРВолодимир Висоцький
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