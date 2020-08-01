У мережі розгорілася суперечка довкола архівного фото Висоцького з дружиною, зробленого в Парижі

Користувачі мережі критично прокоментували фото видатного радянського актора, поета і співака Володимира Висоцького з його дружиною – французькою актрисою і співачкою російського походження Мариною Владі.

Знімок було зроблено в кінці 70-х років у Парижі, його опублікували в Twitter "Історичні фото". Водночас про зображене на ньому усміхнене подружжя підписники відгукнулися не зовсім приємно.

"Володимир Висоцький із Мариною Владі в Парижі. Франція. 1977 р.", – підписали автори публікації.

У коментарях під фотографією користувачі заявили, що усмішки Висоцького та Владі – неприродні й натягнуті. Самого ж поета вони обізвали "блатним".

Володимир Висоцький із Мариною Владі в Парижі (Twitter Історичні фото)

"Посміхаємося і махаємо – сказав фотограф", "Чим він заганявся, що в 37 років виглядав на 60?" – "Життям у СРСР", "Не кожен артист, та і не артист теж міг ось так вільно бувати в Парижі, коли забажає, і ганяти на мерсі Москвою... Тільки "гнаний" владою однозначно", "Блатним можна було їздити світом, а простим", "Треба було залишатися", "Ніби як він перший у Москві пригнав Мерседес", "Із грязі в князі, завдяки Марині, свята жінка", – коментують підписники.

Коментарі користувачів (Twitter Історичні фото)

Коментарі користувачів (Twitter Історичні фото)

Коментарі користувачів (Twitter Історичні фото)

Скриншот (Twitter Історичні фото)

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