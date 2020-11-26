У мережі помилково поховали співачку Мадонну, переплутавши її з відомим футболістом Марадоною

Софія Ковнір Люди 15:40, 26.11.2020 Оновлено: 15:42, 26.11.2020

В мережі почали бурхливо обговорювати "смерть" американської співачки 62-річної Мадонни. Більшість переплутали її з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який пішов з життя 25 листопада.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на сторінці соціальної мережі Twitter з'явилося безліч повідомлень, де шанувальники сумують і прощаються з артисткою.

Так, не всі люди правильно сприйняли новину про смерть Марадони і переплутали його з попспівачкою Мадонною.

"Не можу повірити, що Мадонна мертва. Спочивай з миром", "Ви були такою чудовою співачкою, ще один прекрасний голос пішов занадто рано", "Мені подобався її голос...", – пишуть користувачі в мережі.

У мережі фанати "поховали" Мадонну
Скриншот
У мережі фанати "поховали" Мадонну
Скриншот
У мережі фанати "поховали" Мадонну
Скриншот
У мережі фанати "поховали" Мадонну
Скриншот
У мережі фанати "поховали" Мадонну
Скриншот
У мережі фанати "поховали" Мадонну
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська попспівачка Мадонна поділилася новими селфі і обурила прихильників неприродною зовнішністю.

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