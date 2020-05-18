У мережі показали, як виглядав Джиган у молодості

Марія Дідик люди 23:33, 18.05.2020 Оновлено: 23:52, 18.05.2020

У мережі з'явився знімок українського репера Джигана, який потрапив у гучний скандал із наркотиками. Так, на ньому він позує в білому капелюсі, а в його вухах красуються великі сережки.

Фото розмістили в Telegram-каналі "За лаштунками".

"Автор хіта "Петушки еб*ные" в молодості", – підписали знімок в Telegram.

Зазначимо, що днями, зірка Instagram Оксана Самойлова заявила, що офіційно розлучається з чоловіком, українським репером Джиганом. Так, за словами Самойлової, причиною тому послужили постійні зради з боку репера, а також його неадекватна поведінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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