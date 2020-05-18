У мережі показали, як виглядав Джиган у молодості
У мережі з'явився знімок українського репера Джигана, який потрапив у гучний скандал із наркотиками. Так, на ньому він позує в білому капелюсі, а в його вухах красуються великі сережки.
Фото розмістили в Telegram-каналі "За лаштунками".
"Автор хіта "Петушки еб*ные" в молодості", – підписали знімок в Telegram.
Зазначимо, що днями, зірка Instagram Оксана Самойлова заявила, що офіційно розлучається з чоловіком, українським репером Джиганом. Так, за словами Самойлової, причиною тому послужили постійні зради з боку репера, а також його неадекватна поведінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.