У мережі показали, як виглядав Джиган у молодості

У мережі з'явився знімок українського репера Джигана, який потрапив у гучний скандал із наркотиками. Так, на ньому він позує в білому капелюсі, а в його вухах красуються великі сережки.

Фото розмістили в Telegram-каналі "За лаштунками".

"Автор хіта "Петушки еб*ные" в молодості", – підписали знімок в Telegram.

Зазначимо, що днями, зірка Instagram Оксана Самойлова заявила, що офіційно розлучається з чоловіком, українським репером Джиганом. Так, за словами Самойлової, причиною тому послужили постійні зради з боку репера, а також його неадекватна поведінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!