У мережі показали, як виглядав Джиган у молодості

У мережі з'явився знімок українського репера Джигана, який потрапив у гучний скандал із наркотиками. Так, на ньому він позує в білому капелюсі, а в його вухах красуються великі сережки.
Фото розмістили в Telegram-каналі "За лаштунками".
"Автор хіта "Петушки еб*ные" в молодості", – підписали знімок в Telegram.
Зазначимо, що днями, зірка Instagram Оксана Самойлова заявила, що офіційно розлучається з чоловіком, українським репером Джиганом. Так, за словами Самойлової, причиною тому послужили постійні зради з боку репера, а також його неадекватна поведінка.
Як складно приймати рішення довжиною в 10 років, коли у тебе 4 маленьких детей.Но мені не залишили вибору .я подаю на розлучення .все 10 років щасливого сімейного життя були обманом з його боку, а я просто жила і вірила йому, він говорив такі речі, клявся здоров'ям наших дітей, благав не вірити в плітки і чутки, клявся що любить тільки мене і ніколи не ізменял.столько всього говорив і я вірила, тому що я не здатна на такі обмани, тому що я добра і наівная.потому що я не розумію як можна так поступати .Тому що ми були щасливі розумієте? по насто ящему, ми не сварилися особливо, я бачила що він мене любить, у нас все було добре, у нас прекрасні діти і була прекрасна життя .і я навіть уявити не могла що при таких розкладах коли ви живете душа в душу, виходячи з дому чоловік може так зраджувати. Другу причину ви бачите самі на його сторінці і думаю розумієте що проісходіт.я завжди була за сімома, за те що б у дітей були мама і тато, але в нинішній ситуації я просто не можу вчинити інакше .я не хочу щоб мої діти бачили весь цей пекло .Аріела вже все розуміє і моє серце розривається від болі.лучше нехай буде тільки мама, ніж таке. все що він зробив з собою і з нашою родиною це його відповідальність, тільки його .я не знаю коли він буде в змозі усвідомити все що наробив і чи буде взагалі .я не знаю що буде завтра або через місяць .я не знаю як буду я з 4 детьмі.но мені доведеться бути сильною, і швидше за все сильніше ніж будь-коли
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
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