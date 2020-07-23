МоваЯзык

Топтеми:

У мережі показали, як виглядає особняк Маркл і Гаррі в США: коштує майже $20 млн

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
954
Меган Маркл живе в США в особняку за $ 20 млн

Меган Маркл живе в США в особняку за $ 20 млн. колаж

У мережі показали особняк, в якому проживають Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду з Великобританії в США.

Так, будинок знаходиться в Беверлі-Хіллз, округ Лос-Анджелес, США. Раніше особняк належав відомому продюсеру Тайлеру Перрі, з яким Маркл багато років підтримує тісні відносини. Про це пише The Sun.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

У цьому ж особняку Маркл вирішила відсвяткувати своє 39-річчя 4 серпня 2020 року. За словами інсайдерів, на святі герцогині Сассекської будуть присутні тільки найближчі. Сама Маркл зазначила, що свято пройде досить стримано, а всі гості напередодні заходу повинні будуть здати тести на COVID-19.

Особняк Тайлера Перрі, де живе Маркл

Особняк Тайлера Перрі, де живе Маркл The Sun

Повідомляється, що вартість особняка становить приблизно 15 млн фунтів стерлінгів або майже 20 млн доларів.

Відзначимо, будинок Тайлера Перрі, в якому проживають герцоги Сассекські, має 7 спалень і 11 ванних кімнат. Сумарна житлова площа в загальній складності складає 1 600 кв. м. Усередині – скляні стіни, мармурові сходи, балкони і тераси. Особняк був побудований спеціально для актора і його сім'ї ще в 1992 році. На паркінгу біля будинку є місце для 30 автомобілів.

Тайлер Перрі в особняку в Лос-Анджелесі

Тайлер Перрі в особняку в Лос-Анджелесі GrandEngineer

Особняк Тайлера Перрі, де живе Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду

Особняк Тайлера Перрі, де живе Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду GrandEngineer

Особняк Тайлера Перрі, де живе Меган Маркл

Особняк Тайлера Перрі, де живе Меган Маркл The MLS

Особняк в США, де живуть Маркл і Гаррі

Особняк в США, де живуть Маркл і Гаррі The MLS

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СШАшоу-бизнеслюдипринц ГарріМеган Маркл
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди