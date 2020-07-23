У мережі показали, як виглядає особняк Маркл і Гаррі в США: коштує майже $20 млн

Меган Маркл живе в США в особняку за $ 20 млн. колаж

У мережі показали особняк, в якому проживають Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду з Великобританії в США.

Так, будинок знаходиться в Беверлі-Хіллз, округ Лос-Анджелес, США. Раніше особняк належав відомому продюсеру Тайлеру Перрі, з яким Маркл багато років підтримує тісні відносини. Про це пише The Sun.

Принц Гаррі і Меган Маркл

У цьому ж особняку Маркл вирішила відсвяткувати своє 39-річчя 4 серпня 2020 року. За словами інсайдерів, на святі герцогині Сассекської будуть присутні тільки найближчі. Сама Маркл зазначила, що свято пройде досить стримано, а всі гості напередодні заходу повинні будуть здати тести на COVID-19.

Особняк Тайлера Перрі, де живе Маркл The Sun

Повідомляється, що вартість особняка становить приблизно 15 млн фунтів стерлінгів або майже 20 млн доларів.

Відзначимо, будинок Тайлера Перрі, в якому проживають герцоги Сассекські, має 7 спалень і 11 ванних кімнат. Сумарна житлова площа в загальній складності складає 1 600 кв. м. Усередині – скляні стіни, мармурові сходи, балкони і тераси. Особняк був побудований спеціально для актора і його сім'ї ще в 1992 році. На паркінгу біля будинку є місце для 30 автомобілів.

Тайлер Перрі в особняку в Лос-Анджелесі GrandEngineer

Особняк Тайлера Перрі, де живе Меган Маркл і принц Гаррі після переїзду GrandEngineer

Особняк Тайлера Перрі, де живе Меган Маркл The MLS

Особняк в США, де живуть Маркл і Гаррі The MLS

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