Який вигляд має могила Жванецького: фото і відео похорону

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
4,9 т.

  • Письменник з Одеси помер у віці 86 років 6 листопада

  • Його поховали в Москві на Новодівичому кладовищі

  • Церемонія прощання відбулася в закритому форматі

Михайло Жванецький помер на 87-му році життя

У Москві на Новодівичому кладовищі поховали знаменитого сатирика Михайла Жванецького. Він помер на 87-му році життя 6 листопада.

Незважаючи на те, що жалобна церемонія проходила в закритому форматі, в мережі показали, як ховали артиста і як виглядає його могила. Відео опубліковано на YouTube-каналі " Москва 24 " (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Могила Жванецького розташована поряд з місцем поховання Галини Волчек, Олега Табакова, Георгія Данелії і Марка Захарова.

Труну з тілом Жванецького.
Могила Жванецького на Новодівичому кладовищі.

Попрощатися з Михайлом Жванецьким, крім його родичів, прийшли і багато знаменитостей. Так, на Новодівичому кладовищі були помічені: Алла Пугачова, Максим Галкін, Олександр Розенбаум, Леонід Ярмольник, Іван Ургант, Леонід Барац та інші.

Леонід Ярмольник на похоронах Жванецького.
Леонід Барац на похоронах Жванецького.
Розенбаум на похоронах Жванецького.
Пугачова і Галкін попрощалися з Жванецьким.
Іван Ургант прийшов попрощатися з Жванецьким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на смерть Жванецького відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав себе прихильником творчості сатирика з Одеси, а йому нагадали про дружбу письменника з президентом РФ Путіним. Російські та українські зірки також висловилися щодо втрати.

У січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз," який вбив багатьох артистів". При цьому чим конкретно хворів артист, не повідомлялося, за деякими даними – у нього був рак передміхурової залози.

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