Який вигляд має могила Жванецького: фото і відео похорону

У Москві на Новодівичому кладовищі поховали знаменитого сатирика Михайла Жванецького. Він помер на 87-му році життя 6 листопада.

Незважаючи на те, що жалобна церемонія проходила в закритому форматі, в мережі показали, як ховали артиста і як виглядає його могила. Відео опубліковано на YouTube-каналі " Москва 24 " (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Могила Жванецького розташована поряд з місцем поховання Галини Волчек, Олега Табакова, Георгія Данелії і Марка Захарова.

Попрощатися з Михайлом Жванецьким, крім його родичів, прийшли і багато знаменитостей. Так, на Новодівичому кладовищі були помічені: Алла Пугачова, Максим Галкін, Олександр Розенбаум, Леонід Ярмольник, Іван Ургант, Леонід Барац та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на смерть Жванецького відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав себе прихильником творчості сатирика з Одеси, а йому нагадали про дружбу письменника з президентом РФ Путіним. Російські та українські зірки також висловилися щодо втрати.

У січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз," який вбив багатьох артистів". При цьому чим конкретно хворів артист, не повідомлялося, за деякими даними – у нього був рак передміхурової залози.