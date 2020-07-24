У мережі показали, який вигляд має дорослий син померлого Паніна: оприлюднено рідкісні кадри

У мережі показали, який вигляд має змужнілий спадкоємець російського актора Андрія Паніна, що помер у 2013 році, 19-річний Олександр.

Хлопець веде закритий спосіб життя, вчиться у виші в Москві. Нещодавно стало відомо, що син артиста взявся до першого у своєму житті знімання в кіно – він знімається в головній ролі у фільмі "Недитячий будинок", пише "СтарХит"

Про 19-річного Олександра, старшого сина Андрія Паніна, відомо мало: хлопець не є активним користувачем соціальних мереж і не викладає фотографій. Цікаво, що після закінчення школи Панін-молодший вступив до університету, обравши професію, яка жодним чином не пов'язана з творчістю.

Старший син Андрія Паніна Олександр під час знімання фільму (праворуч) СтарХит

Олександр Панін виконає одну з головних ролей у фільмі "Недитячий будинок" – про життя дітей, від яких відмовилися батьки. Разом із ним у картині знімається Іван Охлобистін – він грає директора установи.

"Про Сашу згадала кастинг-директорка проєкту Олена Галанова. Вона стежила за його становленням. Показала фото режисеру – Михайлові Расходнікову, той зі свого боку хотів знімати підлітків із важкою долею. Загалом, вирішили покликати хлопця на проби – Саня погодився, і в перший же день його затвердили", – розповіли представники знімальної групи.

Фільмування "Недитячого будинку" відбуватиметься в Москві до кінця літа. На екрани фільм за участю сина Андрія Паніна вийде в наступному році.

Старший син Паніна зі своєю дівчиною Старх

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор Сергій Безруков, який зіграв головну роль у серіалі "Бригада", де також знімався Андрій Панін, поділився рідкісними кадрами зі процесу фільмування. Архівні світлини зумовили ажіотаж у мережі.