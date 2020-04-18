У мережі показали, як подорослішала юна зірка "Сватів": як зараз виглядає актриса

В мережі оприлюднили фото зірки скандального серіалу "Свати" Анни Поліщук, яка знімалася в стрічці в 2011-2013 роках.

Так, молода актриса зіграла в "Сватів" молодшу внучку головних героїв Віку Ковальову. Зараз дівчині 17 років. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає артистка зараз.

Актори серіалу "Свати" KP.UA

Вперше вона з'явилася в картині "Свати" в її п'ятій частині. Відзначимо, що крім серіалу "Свати" Аня Поліщук також знялася в картині "Ластівчине гніздо". Там їй дісталася епізодична роль. Крім цього, вона зіграла головну роль у фільмі "1+1".

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів" Instagram

Про Аню Поліщук відомо наразі небагато. Дівчина успішно навчається в школі. Якщо у неї зйомки, то викладачі йдуть назустріч і переносять терміни здачі контрольних робіт.

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів" Instagram

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів" Instagram

Аня відвідує уроки вокалу, грає в театральній студії, займається хореографією.

Як Аня Поліщук з серіалу "Свати" виглядає зараз

Аня Поліщук Instagram

Аня Поліщук Instagram

Аня Поліщук Instagram

Аня Поліщук Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавиця однієї з головних ролей в серіалі "Свати" Людмила Артем'єва відмовилася зніматися в новому, сьомому сезоні комедійного серіалу.