У мережі показали, як подорослішала юна зірка "Сватів": як зараз виглядає актриса

Єва Романова люди 16:36, 18.04.2020 Оновлено: 17:11, 18.04.2020

В мережі оприлюднили фото зірки скандального серіалу "Свати" Анни Поліщук, яка знімалася в стрічці в 2011-2013 роках.

Так, молода актриса зіграла в "Сватів" молодшу внучку головних героїв Віку Ковальову. Зараз дівчині 17 років. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає артистка зараз.

Актори серіалу "Свати"
KP.UA

Вперше вона з'явилася в картині "Свати" в її п'ятій частині. Відзначимо, що крім серіалу "Свати" Аня Поліщук також знялася в картині "Ластівчине гніздо". Там їй дісталася епізодична роль. Крім цього, вона зіграла головну роль у фільмі "1+1".

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"
Instagram

Про Аню Поліщук відомо наразі небагато. Дівчина успішно навчається в школі. Якщо у неї зйомки, то викладачі йдуть назустріч і переносять терміни здачі контрольних робіт.

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"
Instagram
Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"
Instagram

Аня відвідує уроки вокалу, грає в театральній студії, займається хореографією.

Як Аня Поліщук з серіалу "Свати" виглядає зараз

Аня Поліщук
Instagram
Аня Поліщук
Instagram
Аня Поліщук
Instagram
Аня Поліщук
Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавиця однієї з головних ролей в серіалі "Свати" Людмила Артем'єва відмовилася зніматися в новому, сьомому сезоні комедійного серіалу.

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