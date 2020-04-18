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18 квітня • оновлено в 17:11
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У мережі показали, як подорослішала юна зірка "Сватів": як зараз виглядає актриса

1.9т
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В мережі оприлюднили фото зірки скандального серіалу "Свати" Анни Поліщук, яка знімалася в стрічці в 2011-2013 роках.

Так, молода актриса зіграла в "Сватів" молодшу внучку головних героїв Віку Ковальову. Зараз дівчині 17 років. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає артистка зараз.

Актори серіалу "Свати"

Актори серіалу "Свати"

KP.UA

Вперше вона з'явилася в картині "Свати" в її п'ятій частині. Відзначимо, що крім серіалу "Свати" Аня Поліщук також знялася в картині "Ластівчине гніздо". Там їй дісталася епізодична роль. Крім цього, вона зіграла головну роль у фільмі "1+1".

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"

Instagram

Про Аню Поліщук відомо наразі небагато. Дівчина успішно навчається в школі. Якщо у неї зйомки, то викладачі йдуть назустріч і переносять терміни здачі контрольних робіт.

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"

Instagram

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"

Аня Поліщук під час зйомок "Сватів"

Instagram

Аня відвідує уроки вокалу, грає в театральній студії, займається хореографією.

Як Аня Поліщук з серіалу "Свати" виглядає зараз

Аня Поліщук

Аня Поліщук

Instagram

Аня Поліщук

Аня Поліщук

Instagram

Аня Поліщук

Аня Поліщук

Instagram

Аня Поліщук

Аня Поліщук

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавиця однієї з головних ролей в серіалі "Свати" Людмила Артем'єва відмовилася зніматися в новому, сьомому сезоні комедійного серіалу.

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Читайте всі новини по темі "Заборона серіалу "Свати" в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Теги
шоу-бизнес серіал Свати
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