У мережі показали трирівневу квартиру Андрія Данилка в центрі Києва і його заміський особняк

У мережі показали, як виглядає елітна трирівнева квартира українського артиста Андрія Данилка, відомого також як Вєрка Сердючка.

Так, Данилко придбав дорогу нерухомість більш ніж 10 років тому. Тоді вартість апартаментів у самому центрі Києва коштувала 1,2 млн доларів. Фото опублікувало видання "1 Хвилина".

Андрій Данилко проживає за адресою Хрещатик, 25. Тут артист облаштував розкішні трирівневі апартаменти. Будинок, у якому живе Данилко, непростий і є пам'ятником архітектури. Для того, щоб зробити триповерхові апартаменти, виконавцю нібито довелося викупити відразу дві квартири та об'єднати їх.

За даними ЗМІ, апартаменти Сердючки складаються з 12 кімнат, 6 санвузлів і 3 ванних кімнат. Варто відзначити, що Данилко в квартирі проживає один. Цікаво, що сам артист раніше розповідав, що його житло до розширення складалося з трьох кімнат, кухні-їдальні і гримерки, факт купівлі другої квартири він не підтверджував.

Інтер'єр оформлений у класичному стилі з розкішним декором. Кімнати прикрашені предметами мистецтва і золоченими поверхнями, а передпокій оздоблений у стилі Versace.

Відзначимо, крім квартири в центрі Києва, Данилко має розкішний особняк у селі біля Бучі, яке розташоване в 30 км від столиці. Будинок має 4 поверхи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма показав свій заміський особняк під Києвом, в якому живе разом із дружиною Лілією і сином Леоном.