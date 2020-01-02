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2 січня • оновлено в 16:34
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У мережі показали розповнілу Семенович: відео

2.2т
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У мережі з'явилося відео з розповнілою російською співачкою Анною Семенович. Так, вона виступала на заході, в чорній сукні і рожевій шубі, яка підкреслила її "зайву" вагу.

Крім того, артистка виступала під фонограму. Відео опублікував Telegram-канал "НеМалахов".

У мережі показали розповнілу Семенович: відео
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Зазначимо, що на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка публікує знімки, на яких має зовсім інший вигляд.

У мережі показали розповнілу Семенович: відео

instagram.com/ann_semenovich

У мережі показали розповнілу Семенович: відео

instagram.com/ann_semenovich

У мережі показали розповнілу Семенович: відео

instagram.com/ann_semenovich

У мережі показали розповнілу Семенович: відео

instagram.com/ann_semenovich

У мережі показали розповнілу Семенович: відео

instagram.com/ann_semenovich

У мережі показали розповнілу Семенович: відео

instagram.com/ann_semenovich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анна Семенович
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому эта свиномaтка интересна?
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