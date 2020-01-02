У мережі показали розповнілу Семенович: відео

У мережі з'явилося відео з розповнілою російською співачкою Анною Семенович. Так, вона виступала на заході, в чорній сукні і рожевій шубі, яка підкреслила її "зайву" вагу.

Крім того, артистка виступала під фонограму. Відео опублікував Telegram-канал "НеМалахов".

Новини Внучка Софії Ротару і Бредлі Купер влаштували спаринг

Зазначимо, що на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка публікує знімки, на яких має зовсім інший вигляд.

instagram.com/ann_semenovich

instagram.com/ann_semenovich

instagram.com/ann_semenovich

instagram.com/ann_semenovich

instagram.com/ann_semenovich

instagram.com/ann_semenovich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!