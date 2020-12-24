У мережі показали різдвяну листівку з 3-річною принцесою Єлизаветою: як вона виглядає

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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У мережі показали різдвяну листівку з 3-річною принцесою Єлизаветою: як вона виглядає

Букінгемський палац поділився з підписниками в мережі різдвяною листівкою, на якій зображена 3-річна принцеса, майбутня на той момент королева Великобританії Єлизавета II.

Цьогоріч Її Величність ще не показала святкову листівку. Архівне фото Букінгемський палац опублікував на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

Як стало відомо, знімок зроблений у 1929 році. На ньому зображені герцог і герцогиня Йоркські та їх 3-річна донька принцеса Єлизавета Йоркська, яка зараз відома як королева Єлизавета II.

Різдвяна листівка з 3-річною Єлизаветою

  • Нагадаємо, раніше вперше за 32 роки британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп змінять місце святкування Різдва. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

  • Крім того, британська королівська сім'я має свої різдвяні традиції. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу багатьох з них династія Віндзорів не зможе дотримуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт назвав ймовірну причину, навіщо королева Єлизавета II носить сумку вдома.

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