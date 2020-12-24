У мережі показали різдвяну листівку з 3-річною принцесою Єлизаветою: як вона виглядає

Букінгемський палац поділився з підписниками в мережі різдвяною листівкою, на якій зображена 3-річна принцеса, майбутня на той момент королева Великобританії Єлизавета II.

Цьогоріч Її Величність ще не показала святкову листівку. Архівне фото Букінгемський палац опублікував на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

Як стало відомо, знімок зроблений у 1929 році. На ньому зображені герцог і герцогиня Йоркські та їх 3-річна донька принцеса Єлизавета Йоркська, яка зараз відома як королева Єлизавета II.

Нагадаємо, раніше вперше за 32 роки британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп змінять місце святкування Різдва. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Крім того, британська королівська сім'я має свої різдвяні традиції. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу багатьох з них династія Віндзорів не зможе дотримуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт назвав ймовірну причину, навіщо королева Єлизавета II носить сумку вдома.