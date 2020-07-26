У мережі показали рідкісні фото з Боярським: артист разюче змінився

Олена Кордунова Люди 14:52, 26.07.2020 Оновлено: 14:53, 26.07.2020

У мережі показали раритетні знімки російського співака Михайла Боярського, які були зроблені 40 років тому.

Архівні фото оприлюднило видання "СтарХіт", також вони показали, як Боярський виглядає зараз.

У грудні 2019 року Михайлу Боярському виповнилося 70. Знімки, які опинилися в розпорядженні видання, були зроблені десятки років назад – на зйомках комедії "Куди він дінеться!" в 1980-1982 рр.

Молодий Боярський і Анна Самохіна
"Старх"

Тоді партнеркою Боярського по майданчику стала Галина Бєляєва. В ході роботи актор встиг продемонструвати і музичні таланти, так як за сюжетом картини бригада колгоспу бере участь в конкурсі естрадних колективів.

Як виглядав молодий Боярський
"Старх"

Не менш цікаві архівні знімки закулісся фільмів "Дон Сезар де Базан" і "В'язень замку Іф". В обох стрічках колегою Михайла Сергійовича стала Анна Самохіна, від якої були у захваті радянські глядачі.

Боярський і Самохіна на зйомках
"Старх"

З чуток, працюючи над екранізацією роману Дюма, Боярський наполегливо просив режисера Георгія Юнгвальд-Хількевича придумати епізод з поцілунком героїв. У якийсь момент актор не стримався і потягнувся до губ партнерки... всупереч сценарію. Незграбний момент зобразив фотограф, і фотографія набула широкої популярності. А ось кадри з прогулянки пари на просторах мережі раніше так і не засвітилися.

Боярський в молодості
"Старх"
Михайло Боярський в молодості
"Старх"

Як Боярський виглядає зараз:

Як Михайло Боярський виглядає зараз
"Старх"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Боярський може страждати через хворобу серця. Актор був помічений в аптеці: він ледве стояв на ногах і у нього тряслися руки.

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