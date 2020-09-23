У мережі показали рідкісне фото молодої Доліної

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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У мережі показали рідкісне фото молодої Доліної

Донька російської співачки Лариси Доліної Ангеліна Міончінська поділилася архівним фото, на якому зображена її зіркова мама в молодості.

Відповідний кадр дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що на знімку Доліна позувала в чорній сукні на вечірці в компанії рідних та друзів.

"Не можу намилуватися на фото", – прокоментувала публікацію Ангеліна.

Лариса Доліна в молодості (Instagram Ангеліни Міончінської)

Знімок тут же набрав більше сотні лайків й захоплених відгуків шанувальників: "Зачіска у мами – вогонь", "Боже мій, невже це наша Лариса Доліна? Яка красуня", "Лариса Олександрівна на цьому фото така молода і чудова".

У мережі показали рідкісне фото молодої Доліної
У мережі показали рідкісне фото молодої Доліної
У мережі показали рідкісне фото молодої Доліної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірковий фотограф та режисер Роман Родін поділився раритетним фото, на якому зображені співачка Ірина Аллегрова та композитор Ігор Ніколаєв.

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