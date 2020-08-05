У мережі показали рідкісне фото молодих Аллегрової та Ніколаєва

Зірковий фотограф та режисер Роман Родін поділився раритетним фото, на якому зображені співачка Ірина Аллегрова і композитор Ігор Ніколаєв.

Відповідний знімок чоловік опублікував на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому артисти позували обіймаючи один одного. До речі, цей кадр Родін зробив у 1995 році.

"Це фото я зняв в далекому 95 році! Як співається: "Як молоді ми були, як вірили в себе". Класні люди, лихі роки", – написав він.

Ірина Аллегрова та Ігор Ніколаєв в молодості (Instagram Романа Родіна)

Знімок тут же набрав більше сотні лайків й захоплених відгуків шанувальників: "Дуже гарна фотографія, обожнюю!", "Вони на цьому фото такі молоді та красиві", "Дуже любимо! Спасибі вам, Роман, за фото".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотограф та режисер Роман Родін показав в мережі фото Алли Пугачової в купальнику.