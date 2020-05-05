У мережі показали раритетне фото Пугачової

Марія Дідик люди 23:16, 5.05.2020 Оновлено: 23:38, 5.05.2020

У мережі показали раритетне фото російської співачки Алли Пугачової. Коли був зроблений знімок артистки – невідомо.

Фото розмістили на одному з фан-акаунтів дочки співачки Єлизавети Галкіної в соціальній мережі Instagram.

"Яка гарна фотографія. Прекрасна Алла", "Красива", "Була красунею, красунею і залишилася", "Яка гарненька Аллочка", "Красива жінка", "Красуня, навіть не віриться, що це вона", "Молодість – яка вона прекрасна і коротка","Ліза схожа на мамусю", "Алла Борисівна красива жінка, яку роки тільки прикрашають ще більше", коментують фото в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала стрункі ноги в спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

З'явилося унікальне відео перших боїв за Слов'янськ: Гіркін назвав їх "пеклом"

В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

ЗСУ розгромили найманців Росії на Донбасі: знищені терористи та техніка

Свічка в 47 поверхів: в ОАЕ полум'я поглинуло хмарочос. Фото і відео

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина