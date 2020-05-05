У мережі показали раритетне фото Пугачової

У мережі показали раритетне фото російської співачки Алли Пугачової. Коли був зроблений знімок артистки – невідомо.

Фото розмістили на одному з фан-акаунтів дочки співачки Єлизавети Галкіної в соціальній мережі Instagram.

"Яка гарна фотографія. Прекрасна Алла", "Красива", "Була красунею, красунею і залишилася", "Яка гарненька Аллочка", "Красива жінка", "Красуня, навіть не віриться, що це вона", "Молодість – яка вона прекрасна і коротка","Ліза схожа на мамусю", "Алла Борисівна – красива жінка, яку роки тільки прикрашають ще більше", – коментують фото в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала стрункі ноги в спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

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