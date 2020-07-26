У мережі показали фото маленького принца Чарльза, який нудьгує на коронації Єлизавети II

У мережі показали, як виглядав спадкоємець британського престолу принц Чарльз у дитинстві.

Так, на архівному знімку, який опублікував Telegram-канал "Історія людства", сина королеви Великобританії Єлизавети II сфотографовано під час коронації його матері. Тоді йому було 4 роки.

Як відомо, ця подія сталася 2 червня 1953 року. Це була перша коронація британського монарха, яку транслювало телебачення. Трансляцію тоді подивилися 27 мільйонів людей.

"Принц Чарльз нудьгує під час коронації своєї матері – королеви Єлизавети II (праворуч і ліворуч від нього – бабуся і тітка – королева-мати Єлизавета і принцеса Маргарет), 2 червня 1953 року. Схоже, він уже тоді здогадувався, що трону чекати доведеться ще дуже довго", – свідчить підпис до архівного фото.

Принц Чарльз на коронації Єлизавети II Скріншот

Станом на 2020 рік першим у черзі на трон є саме принц Чарльз. За ним іде його старший син Вільям, далі – діти Вільяма: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

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