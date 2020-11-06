У мережі показали останній виступ померлого Михайла Жванецького

21 червня 2019 року відбувся останній сольний виступ письменника-сатирика Михайла Жванецького, котрий помер 6 лістопада 2020 року. Концерт пройшов в Німеччині.

Відповідне відео опублікували на сторінці в YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

На цих кадрах сатирик посміхається та виглядає щасливим. Глядацький зал був забитий людьми, які бурхливо аплодували Жванецькому.

Уже в жовтні 2020 він оголосив про завершення своєї кар'єри в силу віку. Його представник Олег Сташкевич зазначив, що кожен артист повинен мати мужність зізнатися, що йому пора на заслужений відпочинок. У той же час він підкреслив, глядач не повинен бачити, як старіє їхній кумир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор померлого сатирика Михайла Жванецького Олег Сташкевич назвав ймовірну причину смерті письменника.