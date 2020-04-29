У мережі показали несподіване фото Пугачової з немовлям

У мережі опублікували несподіване фото російської співачки Алли Пугачової. На ньому вона позувала тримаючи на руках маленьку дитину.

Фото розмістили на одному їх фан-акаунтів співачки в соціальній мережі Instagram. У коментарях зазначили, що артистка тримає на руках доньку композитора Ігоря Ніколаєва.

"Це дочка Ігоря Ніколаєва", "Божественно", "Господи, хто цей красень або красуня?", "Тут ви зовсім красуня. Добре виглядаєте", - коментують фото в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала стрункі ноги в спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!