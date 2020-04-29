У мережі показали несподіване фото Пугачової з немовлям

У мережі опублікували несподіване фото російської співачки Алли Пугачової. На ньому вона позувала тримаючи на руках маленьку дитину.
Фото розмістили на одному їх фан-акаунтів співачки в соціальній мережі Instagram. У коментарях зазначили, що артистка тримає на руках доньку композитора Ігоря Ніколаєва.
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"Це дочка Ігоря Ніколаєва", "Божественно", "Господи, хто цей красень або красуня?", "Тут ви зовсім красуня. Добре виглядаєте", - коментують фото в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала стрункі ноги в спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.
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