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29 квітня • оновлено в 22:27
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У мережі показали несподіване фото Пугачової з немовлям

1.3т
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У мережі опублікували несподіване фото російської співачки Алли Пугачової. На ньому вона позувала тримаючи на руках маленьку дитину.

Фото розмістили на одному їх фан-акаунтів співачки в соціальній мережі Instagram. У коментарях зазначили, що артистка тримає на руках доньку композитора Ігоря Ніколаєва.

У мережі показали несподіване фото Пугачової з немовлям

"Це дочка Ігоря Ніколаєва", "Божественно", "Господи, хто цей красень або красуня?", "Тут ви зовсім красуня. Добре виглядаєте", - коментують фото в мережі.

У мережі показали несподіване фото Пугачової з немовлям
У мережі показали несподіване фото Пугачової з немовлям
У мережі показали несподіване фото Пугачової з немовлям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова показала стрункі ноги в спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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