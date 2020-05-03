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3 травня • оновлено в 23:15
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У мережі показали фото 13-річної дочки померлого Абдулова

24.4т
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У мережі показали фото дочки російського актора Олександра Абдулова, який помер в в січні 2008 року після довгої боротьби з онкологічним захворюванням.

Знімки 13-річної Євгенії опублікувало видання "СтарХит".

У мережі показали фото 13-річної дочки померлого Абдулова
Євгенія Абдулова

Євгенія Абдулова

СтарХит

Євгенія Абдулова

Євгенія Абдулова

СтарХит

Зазначається, що кілька років тому дівчинка вирішила, що хоче піти по стопах батька пов'язати життя з кіно і театром. Зараз вона активно займається акторською майстерністю і навіть вже знялася в картині Алли Сурикової "Любов і сакс".

У мережі показали фото 13-річної дочки померлого Абдулова

Кадр з фільму "Любов і сакс".

У мережі показали фото 13-річної дочки померлого Абдулова

Кадр з фільму "Любов і сакс".

У Євгенії Абдуловаої є своя сторінка в соціальній мережі Instagram, але знімками вона ділитися не часто.

Як раніше писав OBOZREVATEL, батько померлої російської співачки Юлії Началової зробив зворушливе зізнання про її дочку Віру. Віктор початку розповів, що донька Юлії, 13-річна Віра Алдоніна досі пише листи матері, яка померла 16 березня 2019 року.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Олександр Абдулов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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