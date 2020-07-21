У мережі показали дорослу доньку Задорнова: який вона має вигляд
Російський гуморист Сергій Дроботенко, який тісно спілкувався з артистом Михайлом Задорновим, показав, який зараз вигляд має його доросла донька Олена.
Світлину Задорнової Дроботенко виклав на особистій сторінці в Instagram. Він назвав дівчину "найвитонченішим витвором Михайла Задорнова". OBOZREVATEL пропонує подивитися, який вигляд має 30-річна спадкоємиця знаменитого в Росії коміка.
"Поруч зі мною найвитонченіший твір Михайла Задорнова. Прекрасний за формою і змістом. Господь Бог завжди по-різному вирішує, що успадкують доньки від батьків. Олену Михайлівну Всевишній полюбив відразу. Поцілував і благословив. Характер, сарказм – це від тата. Ніжне нутро лірика – це вже своє. Оленко, пам'ятай: кожен рядок твого вірша – це стукіт його серця на цій землі", – висловився Дроботенко.
Олена Задорнова народилася в Ризі в 1990 році. Вона є позашлюбною донькою сатирика. Народження дівчинки стало для письменника точкою відліку їхнього спільного життя з її матір'ю. Задорнов, виховуючи позашлюбну дочку в Ризі, залишався одруженим із першою дружиною Велтою, яка проживала в Москві. Батьки Олени довгий час проживали в цивільному шлюбі, потім одружилися офіційно.
Михайло Задорнов дуже трепетно ставився до своєї доньки. Зокрема, незадовго до його смерті родина знайшла валізу, в якій опинилися речі, що він збирав із самого народження доньки – її локони, перші малюнки, дитячі рукавиці.
Наразі Задорнова живе на Мальті – вона поїхала туди після смерті батька в 2017 році. Олена отримала професії соціолога й антрополога. Займається написанням докторської дисертації з антропології.
Дівчина заробляє організацією свят, пише картини, які успішно продаються. Також вона захоплюється написанням віршів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гуморист Михайло Задорнов помер 9 листопада 2017 року в Москві після тривалої боротьби з онкологією. Читайте також про те, як живуть дві колишні дружини сатирика Михайла Задорнова та його єдина донька Олена після смерті артиста.