У мережі показали дорослу доньку Задорнова: який вона має вигляд

Російський гуморист Сергій Дроботенко, який тісно спілкувався з артистом Михайлом Задорновим, показав, який зараз вигляд має його доросла донька Олена.

Світлину Задорнової Дроботенко виклав на особистій сторінці в Instagram. Він назвав дівчину "найвитонченішим витвором Михайла Задорнова". OBOZREVATEL пропонує подивитися, який вигляд має 30-річна спадкоємиця знаменитого в Росії коміка.

"Поруч зі мною найвитонченіший твір Михайла Задорнова. Прекрасний за формою і змістом. Господь Бог завжди по-різному вирішує, що успадкують доньки від батьків. Олену Михайлівну Всевишній полюбив відразу. Поцілував і благословив. Характер, сарказм – це від тата. Ніжне нутро лірика – це вже своє. Оленко, пам'ятай: кожен рядок твого вірша – це стукіт його серця на цій землі", – висловився Дроботенко.

Дроботенко з донькою Задорнова Instagram Сергія Дроботенко

Олена Задорнова народилася в Ризі в 1990 році. Вона є позашлюбною донькою сатирика. Народження дівчинки стало для письменника точкою відліку їхнього спільного життя з її матір'ю. Задорнов, виховуючи позашлюбну дочку в Ризі, залишався одруженим із першою дружиною Велтою, яка проживала в Москві. Батьки Олени довгий час проживали в цивільному шлюбі, потім одружилися офіційно.

Задорнов із донькою Instagram Олени Задорнова

Михайло Задорнов дуже трепетно ставився до своєї доньки. Зокрема, незадовго до його смерті родина знайшла валізу, в якій опинилися речі, що він збирав із самого народження доньки – її локони, перші малюнки, дитячі рукавиці.

Донька Задорнова в дитинстві Instagram Олени Задорнової

Наразі Задорнова живе на Мальті – вона поїхала туди після смерті батька в 2017 році. Олена отримала професії соціолога й антрополога. Займається написанням докторської дисертації з антропології.

Олена Задорнова – донька гумориста Михайла Задорнова Instagram Олени Задорнової

Дівчина заробляє організацією свят, пише картини, які успішно продаються. Також вона захоплюється написанням віршів.

Олена Задорнова Instagram Олени Задорнової

Олена Задорнова Instagram Задорнової

Донька Задорнова Instagram Олени Задорнової

Доросла донька Задорнова: який вигляд має Instagram Олени Задорнової

Який вигляд має доросла донька Задорнова Instagram Олени Задорнової

Донька Михайла Задорнова Instagram Олени Задорнової

Який вигляд має доросла донька Задорнова Instagram Олени Задорнової

Який вигляд має донька Задорнова Instagram Олени Задорнової

Донька Задорнова: який вигляд має зараз Instagram Олени Задорнової

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гуморист Михайло Задорнов помер 9 листопада 2017 року в Москві після тривалої боротьби з онкологією. Читайте також про те, як живуть дві колишні дружини сатирика Михайла Задорнова та його єдина донька Олена після смерті артиста.