Зірковий фотограф і режисер Роман Родін поділився архівними фото, на якому зображені Софія Ротару і Надія Бабкіна.

Відповідний знімок чоловік опублікував на особистій сторінці в Instagram. За його словами, даний кадр був зроблений в 90-і роки в Америці.

"Всім привіт! Продовжую публікацію історичних вже фото з далеких 90-х. Впізнали? Надія Бабкіна та Софія Ротару в Америці", – написав Родін.

На фотографії Надія Бабкіна зображена в білій футболці, а Софія Ротару в чорній блузі й сонцезахисних окулярах. Співачки позували на камеру обіймаючи одна одну і посміхаючись фотографу.

Надія Бабкіна та Софія Ротару в молодості (Instagram Романа Родіна)

"Надя і Софа", "Наші красуні. Як завжди, чудові", "Дуже вони симпатичні на цій фотографії вийшли. Спасибі вам, Роман, за черговий знімок з минулого", – зазначили в коментарях користувачі.

У мережі показали архівне фото молодих Ротару і Бабкіної

У мережі показали архівне фото молодих Ротару і Бабкіної

У мережі показали архівне фото молодих Ротару і Бабкіної

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