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8 березня • оновлено в 14:27
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У мережі підняли на сміх "вульгарну" сумку Пугачової. фото

3.7т
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Російська співачка Алла Пугачова розбурхала мережу показавши свою нову сумку. Так, шанувальникам артистки аксесуар нагадав жіночі статеві органи.

Фото Пугачова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

У мережі підняли на сміх "вульгарну" сумку Пугачової. фото

instagram.com/alla_orfey

"Які дивовижні сумки виготовляє дизайнер. Спасибі за подарунок. Зі святом", - підписала фото артистка.

"До жіночого дня, жіночий орган", "Відразу і не зрозумієш, що до чого", "Я і не зрозуміла відразу, що це", "Нічого нікому не нагадує?", "Як з фільму жахів сумки", - пишуть в мережі.

У мережі підняли на сміх "вульгарну" сумку Пугачової. фото
У мережі підняли на сміх "вульгарну" сумку Пугачової. фото
У мережі підняли на сміх "вульгарну" сумку Пугачової. фото
У мережі підняли на сміх "вульгарну" сумку Пугачової. фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі спливло фото Алли Пугачової до пластики. Архівної фотографією поділилася співачка Крістіна Орбакайте.

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Автор
Марія Дідик
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