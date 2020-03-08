У мережі підняли на сміх "вульгарну" сумку Пугачової. фото

Російська співачка Алла Пугачова розбурхала мережу показавши свою нову сумку. Так, шанувальникам артистки аксесуар нагадав жіночі статеві органи.

Фото Пугачова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/alla_orfey

"Які дивовижні сумки виготовляє дизайнер. Спасибі за подарунок. Зі святом", - підписала фото артистка.

"До жіночого дня, жіночий орган", "Відразу і не зрозумієш, що до чого", "Я і не зрозуміла відразу, що це", "Нічого нікому не нагадує?", "Як з фільму жахів сумки", - пишуть в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі спливло фото Алли Пугачової до пластики. Архівної фотографією поділилася співачка Крістіна Орбакайте.

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