У мережі опублікували "заборонений" в СРСР кліп Пугачової

У мережі з'явилося якісне відео на пісню співачки Алли Пугачової "Айсберг". Кліп деякий час був заборонений в СРСР, оскільки його назвали занадто вульгарним.

У відеороботі 1984 року Примадонна постає перед глядачами лежачи в шубі на санях. Після прем'єри на Ленінградському телебаченні кліп був знятий з ефіру, пише "Lenta".

Потім ролик все-таки повернувся в ефір. Довгий час його можна було легко знайти на в мережі, але в поганій якості.

Як писав раніше OBOZREVATEL :

Через гучний концерт до 70-річчя Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. В першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.

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